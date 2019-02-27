سلطات أميركا تعتزم تخصيص مساعدات إضافية طارئة لليمن بقيمة 24 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تعتزم تخصيص مساعدات إنسانية إضافية طارئة إلى اليمن بقيمة 24 مليون دولار".

وأوضحت في بيان، أنّ "معونتها الجديدة مخصّصة لشراء الخيام والمعدّات وتوفير الظروف اللازمة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن"، معبّرةً عن شكرها للدول الّتي شاركت في مؤتمر المانحين في جنيف ووافقت على مساعدة اليمن، بخاصّة السعودية والإمارات والكويت".

ودعت الخارجية، المانحين الآخرين حول العالم إلى "الاستجابة للأزمة التي تتطلب اهتماما فوريا وللحاجات المتزايدة المترتبة عليها"، مبيّنةً أنّ "مع المنحة الجديدة، ستصل القيمة الإجمالية للمساعدات الإنسانية الأميركية المقدّمة لليمن منذ تشرين الأول 2017 إلى 721 مليون دولار".