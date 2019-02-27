خارجية روسيا: نأمل بتهدئة الوضع بين الهند وباكستان قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا قلقة للغاية من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل بتهدئة الوضع قريبا".

وأوضحت أن "الوضع الذي نشأ في هذه المنطقة يدل على مدى أهمية العلاقات الثنائية بين هاتين الدولتين بالنسبة لاستقرار المنطقة كلها".

وكانت مقاتلتان هنديتان قد أسقطتا بنيران باكستانية خلال عملية اعتراض فوق سماء كشمير الهندية، فيما ذكرت الشرطة الباكستانية أن ستة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي هندي على الشطر الباكستاني من كشمير، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير" الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف شباط الحالي.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في مقتل أكثر من أربعين عسكريا هنديا من القوات الاحتياطية المركزية.