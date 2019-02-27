اردوغان نفى ما قاله غوايدو عن ان مسؤولين فنزويليين غادروا إلى تركيا

نفى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما أعلنته المعارضة الفنزويلية من أنّ مسؤولين في نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجأوا إلى تركيا، مؤكّدًا أنّ "لا أحد فرّ من فنزويلا للجوء إلى بلادي. هذا غير صحيح".

وركّز على أنّه "إذا قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مثل هذه الأمور، فلأنّه لا يعرف تركيا. يجب عليه أن يبدأ بتعلّم بعض الأشياء. ليس سهلًا أن يكون المرء رجل دولة". وأوضح أنّ "مادورو زعيم تمّ انتخابه أمّا غوايدو فليس زعيمًا تمّ انتخابه. بعض الدوائر تحاول تسميته هناك حاكمًا لمحافظة، وأي شخص مكانه كان ليخجل من نفسه".

وكان غوايدو الّذي نصّب نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت بشرعيته حوالى خمسين دولة، ليست بينها تركيا، قد لفت إلى أنّ "مسؤولين كبارًا غادروا إلى تركيا".