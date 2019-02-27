وسائل إعلام هندية تعلن إسقاط طائرة باكستانية وسلطات باكستان تنفي

أعلنت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية عن أن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو.

فيما نفت السلطات الباكستانية سقوط أي من مقاتلاتها خلال الضربات الجوية التي شنتها في كشمير الهندية.

وقررت السلطات الباكستانية وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل أباد وسيالكوت وإسلام أباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

فيما أعلنت السلطات الهندية عن تعليق رحلات الطيران من وإلى بعض المطارات في إقليم كشمير.

وكانت قاتلتان هنديتان قد أسقطتا بنيران باكستانية خلال عملية اعتراض فوق سماء كشمير الهندية، فيما ذكرت الشرطة الباكستانية أن ستة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي هندي على الشطر الباكستاني من كشمير، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير" الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف شباط الحالي.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في مقتل أكثر من أربعين عسكريا هنديا من القوات الاحتياطية المركزية.