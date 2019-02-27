تحطم مقاتلة كورية جنوبية وإنقاذ طاقمها

أعلن سلاح الطيران الكوري الجنوبي أن طائرة مقاتلة كورية جنوبية تحطمت في البحر الغربي اليوم الأربعاء، وأنه تم إنقاذ طاقمها .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان لسلاح الطيران الكوري الجنوبي، إن طائرة حربية من طراز كيه إف-16دي سقطت في البحر لسبب مجهول صباح اليوم بعد 13 دقيقة من مغادرتها لقاعدة جوية في جونسان والكائنة على بعد 274 كيلومترا جنوب سول.

وذكر البيان إنه تم إنقاذ الطيارين وسوف يعودان حاليا إلى قاعدتهما وهما بحالة جيدة.مشيرا إلى أن سلاح الطيران الكوري شكل فرقة عمل للوقوف على أسباب الحادث .