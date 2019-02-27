الراعي: على المجتمع الدولي ان يفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له خلال المؤتمر الذي يعقده المكتب الاقليمي لــ "كاريتاس" في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى اننا "نشعر بفخر كبيرة بأن يكون هذا المؤتمر تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية".

واوضح الراعي انه "في تعاليم الكنيسة الاجتماعية الخير العام هو توفير مجموع الشروط الحياتية للمواطن وهذا يشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية مع ما تقتضي من عمل"، مؤكدا ان "مبدأ الخير العام ينبع من طبيعة الانسان وكرامته".

واشار الراعي الى ان "لبنان يفصل الدين عن الدولة ولكنه يحترم كل الاديان ولا يشرع اي شيء مضاد لشريعة الله ويقر مبدا المشاركة بالمساواة بين المسيحيين والمسلمين في المؤسسات "، لافتا الى ان "كاريتاس لبنان منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية وهي تقدم الخير العام للجميع وفي البيئة التعددية حيث يتعايش اشخاص متعددو الدين والثقافة تقضي خدمة الخير العام على التضامن والتعاون".

من جهة اخرى راى الراعي انه "من الافضل عودة النازحين الى وطنهم لينعموا فيه بحقوقهم ومن الواجب حماية لبنان من خطر هذا الوجود المرهق في ما ثلث سكانه تحت حالة الفقر"، مضيفا:"على المجتمع الدولي ان يفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين".