ناطق باسم جيش باكستان: لا نريد تصعيدا مع الهند أو دفع المنطقة نحو الحرب

أعلن الناطق باسم الجيش الباكستاني عن "أننا أسرنا طيارين هنديين وقمنا بنقل أحدهما إلى المستشفى"، مشيراً إلى "أننا لا نريد تصعيدا مع الهند أو دفع المنطقة نحو الحرب".

وكانت مقاتلتان هنديتان قد أسقطتا بنيران باكستانية خلال عملية اعتراض فوق سماء كشمير الهندية، فيما ذكرت الشرطة الباكستانية أن ستة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي هندي على الشطر الباكستاني من كشمير، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير" الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف شباط الحالي.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في مقتل أكثر من أربعين عسكريا هنديا من القوات الاحتياطية المركزية.