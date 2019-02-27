أول صور لحريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
شب حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر، في منطقة رمسيس؛ بعد اصطدام جرار قطار برصيف خرساني.
وينشر الخليج 365، الصور الأولى للحريق.
ولقى عدد من لأشخاص مصرعهم، داخل المحطة، إثر الحادث.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ لموقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.
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