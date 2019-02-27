حريق هائل بمحطة مصر وسقوط ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

لقى عدد من لأشخاص مصرعهم، صباح اليوم، الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في رصيفٍ أثناء دخوله المحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل..