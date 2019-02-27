مدرب ريال مدريد: ميسي لا يسبب أي خوف لفريقنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، أن نجم غريمه برشلونة، ليونيل ميسي، لا يسبب أي خوف لفريقه، مؤكدا أنه لا توجد كلمة خوف في قاموس الفريق.

وأشار سولاري، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة "كلاسيكو الأرض"، في إياب نصف نهائي كأس الملك على ملعب سانتياغو برنابيو "لا توجد مثل هذه الكلمة، نستمتع بالمنافسة، ونلعب بقلوبنا داخل الملعب، وندرك أن هناك 3 نتائج محتملة، ولكن اللاعبين يدخلون للمعركة من أجل الفوز، مفهومهم هو الاستمتاع بالمنافسة".

ووصف المدرب الأرجنتيني مواجهة برشلونة بالرائعة، وتعتبر احتفالية في كرة القدم، معقبًا "هي مباراة الكلاسيكو الكبير للكرة الإسبانية، وتضع إسبانيا كعاصمة لكرة القدم العالمية".

وفي الوقت الذي طالب فيه بمساندة جماهير البرنابيو، جدد سولاري دعوته "ننتظر مدرجات ممتلئة، جماهيرنا هي اللاعب الأساسي الذي لا غنى عنه، والجميع في حالة تركيز تام للمباراة".

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وأثنى سولاري من جديد على ردة فعل الفريق، بعد الخسارة المفاجئة في عقر داره، على يد جيرونا (1-2)، لحساب الليغا.

وأتم سولاري تصريحاته "قدمنا مباراة طيبة للغاية، وأتمنى أن نظهر بنفس المستوى اليوم، الفريق ظهر بشكل طيب للغاية في الشوط الثاني هناك، وكان بإمكاننا التسجيل من خلال الفرص التي لاحت لنا، علينا الاستمرار والحفاظ على كل الأشياء الطيبة التي قدمناها".

وكان ريال مدريد قد عاد بتعادل ثمين من عقر دار الغريم الأزلي برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو، بنتيجة 1-1.