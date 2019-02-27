راموس يواجه عقوبة الإيقاف أوروبيا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للنجم الإسباني، سيرجيو راموس، تهمة تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام أياكس أمستردام الهولندي، ضمن مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي لليويفا أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الأوروبي وجهت تهمة تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أياكس، وسيكون القرار النهائي للجنة في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده 28 شباط/فبراير الجاري.

وكان كارفخال قد تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين بسبب تعمده الحصول على إنذار أمام روما، وفي حالة ثبوت التهمة على قائد ريال مدريد سيغيب عن مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراة العودة أمام أياكس على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" 5 آذار/مارس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي بعد فوز الفريق الملكي في الذهاب بنتيجة 2-1.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن توجيه تهمة سوء التنظيم لبرشلونة في مباراة توتنهام خلال ختام دور المجموعات من البطولة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيصدر القرار بحق برشلونة في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر له 28 آذار/مارس القادم.