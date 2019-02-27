رسميا.. روحاني يرفض استقالة ظريف

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الاربعاء، رفضه "رسميا" استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي اعلنها امس الاول، مخاطبا اياه بالقول "تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة".

وقالت وسائل الاعلام الايرانية، إن الرئيس روحاني رفض، في بيان، استقالة الوزير ظريف، قائلا، "لأنني اعتبركم كما قال قائد الثورة الاسلامية اميناً وشجاعاً وفي الخط الاول لمواجهة ضغوط امريكا، فإنني اعتبر قبول استقالتكم خلافاً لمصالح البلاد لذلك لا أوافق عليها".



واشاد الرئيس الايراني في هذا البيان بجهود وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي بذلها خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، وتوجه إليه قائلا: تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة.

ودعا روحاني "جميع الأجهزة الحكومية والسيادية الإيرانية لأن تكون على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية"، معتبرا أن "سرور وتحمس أعداء إيران وخاصة الكيان الصهيوني شهادة على نجاح محمد جواد ظريف وحافز لاستمرار عملك في منصب وزير الخارجية".

وقال روحاني لظريف في بيان رفض الاستقالة، "اعتبر قبول طلبك الاستقالة مخالفا للمصالح الإيرانية وعليه أرفضها"، مؤكدا "أنت محل ثقتي وثقة النظام في إيران وبخاصة المرشد الأعلى".

واعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، امس الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

واعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الإثنين 25 شباط 2019، عن استقالته من منصبه، عبر موقع "انستغرام".