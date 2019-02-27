توقيع اتفاقية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لبناء أكبر مشروع لتخزين النفط في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، توقيع اتفاقية بين أدنوك وشركة "إس كي إي سي" لبناء أكبر مشروع على مستوى العالم لتخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة بسعة تبلغ 42 مليون برميل بقيمة 4.4 مليار درهم.

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