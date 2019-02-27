محمد بن زايد يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، توسيع العلاقات الاستراتيجية وتنويعها.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق الرئيس الكوري مون جيه إن".

وأضاف: "عقدنا جلسة مباحثات بناءة وتحدثنا عن علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة ورغبتنا المشتركة في توسيعها وتنويعها.. متمنين لمسيرة علاقاتنا المزيد من الرسوخ والتطور لما فيه صالح البلدين الصديقين".





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ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سيؤول أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.

وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس/آذار عام 2018.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة لكوريا.



وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال.