ماي تعلن إجراء تصويت ثان حول بريكست 12 مارس

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أعلنت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء تصويت ثان على اتفاق البريكست يوم 12 مارس. وذكرت ماي، فى وقت سابق، أنها مصممة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الوقت المحدد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الإيرلندية، موضحة أنها ستعود إلى بروكسل بتفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، ولن يكون هناك اتفاق انسحاب من دون "باك ستوب".
كان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ"باك ستوب".ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة
كان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ"باك ستوب".
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.
ويشمل اتفاق "بريكست" حلا أخيرا لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ويقضي ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، لتفادي قيام حدود مادية بين الجانبين، ولتجنب فرض رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري أيرلندا .
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