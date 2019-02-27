انت الان تتابع ماي تعلن إجراء تصويت ثان حول بريكست 12 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء تصويت ثان على اتفاق البريكست يوم 12 مارس. وذكرت ماي، فى وقت سابق، أنها مصممة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الوقت المحدد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الإيرلندية، موضحة أنها ستعود إلى بروكسل بتفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، ولن يكون هناك اتفاق انسحاب من دون "باك ستوب".

كان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ"باك ستوب".ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة

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