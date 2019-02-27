انت الان تتابع ظريف يرد على التكهنات المثارة حول أسباب استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علق وزير الخارجية الإيرانية المستقيل، محمد جواد ظريف، على التكهنات التي يتداولها البعض حول أسباب استقالته من الخارجية. وقال ظريف في مقابلة مع وكالة "آريا" الإيرانية: إن "استقالته جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية، كأمر حيوي للأمن القومي للبلاد"، مضيفا "رأيت من واجبي أن أستقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة إيران مقابل عدم مراعاة مكانة الخارجية الإيرانية، ولست حزينا ولست منزعجا من أحد ولست بحاجة إلى ترضية من أحد".
وأشار وزير الخارجية المستقيل إلى أن التكهنات التي تثار حول أسباب استقالته ليست صحيحة، قائلا: "التكهنات الأخرى ببساطة من خيال أصحابها".كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدَم استقالته من منصبه عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير
وأشار وزير الخارجية المستقيل إلى أن التكهنات التي تثار حول أسباب استقالته ليست صحيحة، قائلا: "التكهنات الأخرى ببساطة من خيال أصحابها".
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدَم استقالته من منصبه عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية.. أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".
فيما نقلت وكالة "فارس" الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله: إن "سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين".
وأوضح المصدر: "وفقًا لمعلوماتي هناك احتمال كبير أن يعود ظريف عن استقالته ويستأنف نشاطه في وزارة الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يرد على التكهنات المثارة حول أسباب استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.