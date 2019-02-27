انت الان تتابع ظريف يرد على التكهنات المثارة حول أسباب استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علق وزير الخارجية الإيرانية المستقيل، محمد جواد ظريف، على التكهنات التي يتداولها البعض حول أسباب استقالته من الخارجية. وقال ظريف في مقابلة مع وكالة "آريا" الإيرانية: إن "استقالته جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية، كأمر حيوي للأمن القومي للبلاد"، مضيفا "رأيت من واجبي أن أستقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة إيران مقابل عدم مراعاة مكانة الخارجية الإيرانية، ولست حزينا ولست منزعجا من أحد ولست بحاجة إلى ترضية من أحد".

وأشار وزير الخارجية المستقيل إلى أن التكهنات التي تثار حول أسباب استقالته ليست صحيحة، قائلا: "التكهنات الأخرى ببساطة من خيال أصحابها".كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدَم استقالته من منصبه عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير