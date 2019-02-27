الان تتابع سليماني يدخل على الخط.. ظريف باقٍ في منصبه! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اليوم بشكل مفاجئ وأعلن بقاء محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني في منصبه. Advertisements وقال سليماني: وزير الخارجية محمد جواد ظريف لا يزال في منصبه ويدعمه كبار القادة الإيرانيين. ونسبت وكالة أنباء فارس إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وهو فرع في الحرس الثوري يتولى العمليات خارج إيران، قوله “السيد ظريف مسؤول عن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية ويحظى دوما بدعم كبار المسؤولين”.

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