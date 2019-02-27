محكمة أسترالية تأمر باعتقال الكاردينال بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين

اسماء السيد - ملبورن: أمرت محكمة في ملبورن الأربعاء باعتقال الكاردينال الأسترالي جورج بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المدعون في جلسة تسبق النطق بالحكم إن بيل، أرفع رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية تتم إدانته بالاعتداء على أطفال، يواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 50 عاما في خمس قضايا تتعلق باعتداءات جنسية على اثنين من أطفال جوقة في كاتدرائية سانت باتريك بين عامي 1996-1997.

وكان من المفترض أن يطلب وكلاء الدفاع عن الكاردينال بيل، الذي كان يشغل ثالث أرفع منصب في الفاتيكان، إبقاء موكلهم طليقاً بانتظار محاكمته في الاستئناف، لكنّهم عدلوا عن مطلبهم هذا، وقالوا إن الكاردينال "يرى من الملائم له أن ينتظر العقوبة" المرتقبة في 13 آذار/مارس.

وكان محامو بيل قد استأنفوا الحكم.

وخلال الجلسة في محكمة كاونتي بمقاطعة فكتوريا كان الكاردينال صامتا وعند انتهاء الجلسة انحنى أمام القاضي واقتيد بدون أصفاد خارج القاعة.

وسيعتقل الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما في مركز احتجاز حتى صدور الحكم ثم يُنقل إلى سجن.

وقال كبير القضاة بيتر كيد في وقت سابق في المحكمة إن الإساءة التي ارتكبها بيل "صارخة".

وقال "أعتبر هذه الاساءة قاسية وفاضحة" مضيفا "اعتقد إنها تضمنت خيانة الثقة ... لقد استغل فتيين ضعيفين".

وتابع "عُهد بهما إلى عناية الكنيسة ... والشخص الذي أشرف على ذلك كان موكلك".