شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام عمارة: معايير وزير التموين لاستحقاق الدعم تحافظ على موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده للمعايير التى وضعها الدكتور على المصيلحى لاستحقاق الدعم، موضحًا أن هذا القرار جاء متأخرًا، حيث يجب وقف إهدار المال العام فى صرف المستحقات التموينية والدعم للفئات غير المستحقة.

وقال عمارة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن التطبيق العملى هو من يحكم على ما إذا كانت تلك الإجراءات كفيلة أو غير كفيلة، كما أن ما أصدره الدكتور على المصيلحى هو قرار وزارى من السهل تعديله بإضافة فئات أخرى قد تثبت التجربة عدم استحقاقها للدعم.

وأضاف عمارة، أن القرار فى مضمونه ومعاييره جيد ويهدف إلى وقف إهدار موارد الدولة، وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المعايير التى أعلن عنها وزير التموين لاستحقاق الدعم، بصورة دورية حتى تكون أكثر واقعية ومتوافقة مع الوضع العام.

كان وزير التموين أعلن عن عدد من المعايير لحذف غير المستحقين للدعم ومنها "أن يزيد استهلاك الكهرباء عن ألف كيلووات شهريًا، أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا، والتحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف الـ30 ألف جنيه للطفل الواحد، بالإضافة إلى امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد.