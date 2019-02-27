اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونغ في هانوي قبيل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ثاني قمة بينهما.
واجتمع ترامب وترونغ، الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب التقى رئيس فيتنام قبل القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.