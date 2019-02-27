ترامب التقى رئيس فيتنام قبل القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونغ في هانوي قبيل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونغ، الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.