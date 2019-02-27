سليماني: ظريف لا يزال في منصبه ويدعمه كبار القادة الإيرانيين

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني أن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف لا يزال في منصبه ويدعمه كبار القادة الإيرانيين".
ولفت سليماني الى ان "عدم تنسيق رئاسة الجمهورية أثناء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران تسبب في عدم حضور وزير الخارجية واستياءه بعد ذلك"، مؤكدا ان "لا تعمد في تجاهل حضور ظريف لقاء الأسد".
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