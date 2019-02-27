رويترز: مقتل طيارين ومدني إثر تحطم مقاتلة هندية بالشطر الهندي من كشمير

أفادت وكالة "رويترز" بـ"مقتل طيارَين ومدني، إثر تحطّم مقاتلة هندية في الشطر الهندي من كشمير". ونقلت "رويترز" عن مسؤولين هنود، إشارتهم إلى أنّ "مقاتلات هندية اعترضت مقاتلات باكستانية في كشمير الهندية وأجبرتها على التراجع".

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