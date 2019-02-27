ماطوسيان: للعمل سريعا على ايجاد حل لمعضلة القروض السكنية

ناشد النائب الكسندر ماطوسيان "مصرف لبنان وجمعية المصارف وكل المعنيين، العمل سريعا على ايجاد حل لمعضلة القروض السكنية". مؤكدا "ان احياء هذه القروض يطلق عجلة الدورة الاقتصادية ويُشغّل مئات القطاعات". و اضاف"ان اعادة احياء هذه القروض ووضعها موضع التنفيذ لا يتيح فقط تأمين منزل لذوي الدخل المحدود والمتوسط، انما يطلق العجلة الاقتصادية في البلد عبر تشغيل مئات القطاعات مما يتصل باعمال البناء من مهندسين وتقنين وعمال الى المفروشات والادوات المنزلية والكهربائية والنقل مرورا بالمصارف وشركات التأمين وليس انتهاء بكل ما يتصل بالاعراس من المطاعم الى الفنادق وشركات السفر والسياحة وبائعي الزهور والالبسة ومقدمي الخدمات ، واللائحة تطول ولا مجال لتعدادها جميعا". وختم قائلا"في الظروف الصعبة لا بد من اجراءات وخطوات جريئة وتضحيات على مستوى المرحلة. واظن ان مصرف لبنان وجمعية المصارف لا تنقصهم الحكمة والحنكة والحرص على المصلحة الوطنية لايجاد حل لهذا الموضوع الحيوي لكثير من اللبنانيين".

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