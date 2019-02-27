شعبة المعلومات أوقفت في عائشة بكار سارق سيارة بصيدا من أصحاب السوابق الجرمية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 6 شباط 2019، أقدم مجهول على سرقة سيارة نوع "هيونداي اكسنت" لون زيتي عائدة للمواطن "م. ز." (مواليد عام 1970) من مدينة صيدا/ محلة الكورنيش البحري، وفرّ بها الى جهة مجهولة".

وأوضحت أنّ "على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية. وبناء على الإستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعل، ويُدعى: "ج. ع." وهو سوري من مواليد عام 1962"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن أنّ الموقوف من أصحاب السوابق الجرمية في مجال سرقة السيارات واستعمال مزور، وقد أخلي سبيله أواخر العام 2018".

وذكرت المديرية أنّ "بتاريخ 25 شباط 2019، ونتيجة المتابعة وعمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات من رصد المشتبه به في محلة عائشة بكار وعملت على توقيفه، كما ضبطت السيارة المسروقة في محلة وطى المصيطبة". وبيّنت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة سيارة "الهيونداي أكسنت" من محلة صيدا تمهيداً لبيعها لاحقاً بطريقة آمنة".

ونوّهت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".