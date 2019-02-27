ماريو عون: لبنان يتصرف حسب مصلحته بموضوع النازحين بهدف عودتهم بشكل آمن لبلدهم

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، في موضوع النازحين السوريين، أنّ "لبنان يتصرّف وفق مصلحته الّتي تقتضي استعمال كلّ الوسائل لمساعدتهم على عودتهم بشكل آمن"، مبيّنًا أنّ "للاتحاد الأوروبي أراءه في الموضوع، ونحن لا نخرج عن المجتمع الدولي".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "كلّ الوسائل مسموحة، بما فيها المبادرة الروسية والمبادرة الدولية"، مركّزًا على أنّ "هناك وجهات نظر مختلفة نوعًا ما بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ولكن لا نريد أن نكبّر الموضوع على أساس أنّه اختلاف". وشدّد على "أنّنا سنقوم بمصلحتنا، وهذا أكيد، والموضوع يتعلّق بالأمن القومي".

ونوّه عون إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون سيأخذ الخطوات الضرورية ليؤمّن هذه العودة الآمنة، ولا يزايدن علينا أحد بهذا الموضوع".

وعن تصنيف بريطانيا، "حزب الله" على أنّه منظمة إرهابية، أشار إلى أنّ "هذا رأي البريطانيين، وهم لم يبلّغوا لبنان أنّ الأمر سيؤثّر على العلاقات بين البلدين". وأكّد أنّ "رأينا مختلف عن الرأي البريطاني، فنحن نعتبر أنّ الحزب جزء من النسيج اللبناني وشريك في الحكومة ومجلس النواب".