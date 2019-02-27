أفيوني: هناك تصميم على تنفيذ خطة اقتصادية أساسها مشاريع "سيدر"

أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني أن "النقاش في اول جلسة لمجلس الوزراء كان جيدا على عكس ما اعلن البعض"، مشيرا الى ان "هناك موضوع خلافي تم مقاربته في الجلسة ولدى الجميع اصرار على العمل"، لافتا الى ان " هناك جدية وتصميم على تنفيذ خطة اقتصادية أساسها مشاريع "سيدر" وهناك قوانين تتحضر لاطلاق هذه المشاريع وهذا الامر اساسي للنهوض بالوضع الاقتصادي اضافة الى ذلك وزير المال يعمل على انجاز الموازنة".

وفي حديث اذاعي شدد افيوني على انه "يجب التركيز على كيفية الازدهار والنهوض بالاقتصاد لخلق فرص عمل وذلك من خلال وقف الهدر ومكافحة الفساد"، مشيرا الى اننا "أكدنا في البيان الوزاري اننا ملتزمون بتطبيق آلية الشفافية خصوصا في ما خص مشاريع البنى التحتية التي تم تمويلها من دول صديقة ومؤسسات دولية وهذا يحتاج الى اصلاح مالي".

وحول موضوع التعيينات اشار افيوني الى وجوب ان "نتبع الاليات القانونية والشفافة فهناك مراكز حساسة ويجب اختيار الشخص المناسب فيها ومتفائل بتعيين ذوي الكفاءات وهناك تصميم على استعادة ثقة المواطنين بالحكومة".