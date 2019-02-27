النشرة: تساقط امطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في حاصبيا

افاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن "منطقة حاصبيا تشهد منذ منتصف الليل الفائت تساقطا غزيرا للامطار يتخللها زخات من حبات البرد مترافقة مع رياح شديدة السرعة تدنت معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتساقط الثلوج على مرتفعاتجبل الوسطاني الى ان جميع الطرقات لا تزال سالكة امام السيارات".

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