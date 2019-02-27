روسيا: تصفية زعيم جماعة مسلحة خططت لعمليات إرهابية بالقوقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء أنه تم تصفية زعيم جماعة مسلحة كانت تخطط لعمليات إرهابية في القوقاز، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة "نالتشيك" جنوبي البلاد .

وقال مصدر في الشرطة الروسية - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " داهمت قوة أمنية أحد المنازل الخاصة في منطقة أليكساندروفكا حيث كان قطاع الطرق يختبئون، إلا أنهم فتحوا النار على ضباط تنفيذ القانون عندما عرضوا عليهم الاستسلام".

وأضاف أن " ضباط إنفاذ القانون تلقوا معلومات عن أماكن يختبئ فيها أعضاء جماعة متطرفة، كانوا يخططون لارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية، فأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية (قبردين - بلقار) فرض نظام عملياتي (لمكافحة الإرهاب) في أجزاء من مدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء الجماعة المتطرفة".

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف قد أعلن أواخر العام الماضي أن الأمن الروسي كشف خلال 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهوريات داغستان وإنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل في شمال القوقاز.