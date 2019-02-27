أمريكا تدعو كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
دعت الولايات المتحدة، كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد زيادة حدة التوتر بينهما خلال اليومين الماضيين نتيجة تبادل إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "نحض الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد بأي ثمن"، مشيرا إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي والباكستاني بشأن التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.
وكانت القوات الهندية والباكستانية قد تبادلتا إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعدما شنت طائرات هندية غارات جوية داخل باكستان ضد أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران : شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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