لهذا السبب.. برلماني يطالب بإرجاء تطبيق "الدفع الإلكتروني" على العمالة المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب عمرو الجوهري، إن قانون الدفع الإلكتروني سيطبق على المتعاملين مع الأجهزة والوزرات الحكومية.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "تطبيق الدفع الإلكتروني على العمالة المؤقتة سيواجه صعوبات مختلفة"، متساءلًا: "كيف سيتم محاسبة العمالة المؤقتة بنظام الدفع الإلكتروني قبل تطبيق الشمول المالي على أنحاء الجمهورية؟!".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إرجاء تطبيق القانون على العمالة المؤقتة لوقت لاحق أو تطبيقها على مراحل، لأنها ستؤثر على زيادة اليومية للعامل، بعدما تتعرض لخصومات، ومصروفات إدارية، غير أنها ستصطدم مع عمالة مواد البناء "نجار مسلح، بناء، حداد".

واقتراح "الجوهري"، استخدام بطاقة التموين كبطاقة ذكية يضاف إليها الحسابات الآخرى مثل المعاشات والأجر اليومي، لتسهيل الإجراءات وعدم التكليف على المواطن.

ولفت إلى أن العمالة الموسمية ستكون أقل وطأة ويمكن ضبطها من خلال الشركات.