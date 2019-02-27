الهند تصد مقاتلات باكستانية بعد اختراق مجالها الجوي

قال مسؤول هندي بارز اليوم الأربعاء، إن مقاتلات باكستانية اخترقت المجال الجوي الهندي صباح اليوم.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن المسؤول القول إن المقاتلات الهندية تمكنت من صد المقاتلات الباكستانية خلال دورية جوية.

وذكرت الصحيفة أنه تم وضع المطارات في مناطق لي وجامو وسريناجار وباثانكوت في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير في حالة تأهب قصوى.

وجرى إغلاق المجال الجوي لأسباب أمنية وتم تعليق الكثير من الرحلات الجوية التجارية.

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