الصين تعارض التدخل العسكري في فنزويلا

قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شو، يوم الأربعاء، إن بلاده تعارض التدخل العسكري في فنزويلا.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في فنزويلا: "تشدد الصين على ضرورة التزام جميع الدول بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وتعارض بكين التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتعارض التدخل العسكري فيها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

وتابع: "تعارض الصين استخدام قضية ما يسمى بالمساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية من أجل إحداث اضطرابات داخل فنزويلا والمنطقة المجاورة".

وأردف: "هذا لا يخدم مصلحة أي طرف".

كان مجلس الأمن قد عقد الاجتماع المفتوح لمناقشة أحدث المستجدات على الساحة الفنزويلية، بناء على طلب الولايات المتحدة.

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