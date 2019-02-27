كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات في الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غذائية على اهالي منطقة زغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت وذلك لتحسين الحياة المعيشية للسكان المستهدفين.

وخلال عملية التوزيع التقى وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد، بأهالي منطقة زغفة بمديرية الشحر في جولة تفقدية في مختلف مناطق ساحل حضرموت.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة عدد (350 ) سلة غذائية مستهدفا عدد (1750 ) من الاسر الفقيرة والمحتاجة من اهالي وتوزيع عدد ( 200 ) حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة زغفة للتعليم الاساسي بالشحر، وذلك في اطار الجهود الخيرية التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة تزامنا مع عام التسامح لتخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

وتجول الوفد في منطقة زغفة بمديرية الشحر، قبل أن يزور مدرسة زغفة للتعليم الاساسي ، حيث اطلع تجهيزات اعادة تأهيل مدرسة زغفة، الذي تكفلت الهيئة بدعمه وتجهيز.

ورحّب مدير مدرسة زغفة، بهيئة الهلال الاحمر الاماراتي والوفد الزائر، مثمناً عالياً الدور والإسهامات الكبيرة واللافتة لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم محافظة حضرموت وعلى وجه التحديد اهالي الشحر، وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والإنسانية، التي شملت مجالات التعليم والصحة والكهرباء والطرق، في العديد من المحافظات، ومنها حضرموت.

وشدد على أن هذه الجهود والإسهامات والمبادرات الإماراتية المتعددة ستبقى محط تقدير واعتزاز وعرفان من اليمنيين.

هذا وقد نفذ وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد، منذ يوم أمس زيارة تفقدية الى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت؛ لمجموعة من المقار والمرافق الحكومية والحيوية، بمرافقة فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح2019 بلغت 3400 سلة غذائية استهدفت 17000 فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.