انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تتبرع بـ27 مليون دولار لليمن وتدعو لإنهاء الحرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 صباحاً - أعلنت دولة قطر التبرع بـ27 مليون دولار، وذلك دعماً لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في فعاليات مؤتمر "التعهدات رفيعة المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن"، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف بدعوة من الاتحاد السويسري والسويد والأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء.

وقال علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده لم ولن تتوانى عن واجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، من أجل تخفيف وطأة تداعيات الأزمة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأشار إلى أن "قطر حرصت على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن".

وأضاف: إن "حجم المساعدات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى اليمن وصلت إلى مبلغ يتجاوز الـ(345) مليون دولار أمريكي للفترة 2010-2018، أما المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية فوصلت إلى مبلغ أكثر من (257) مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2017".

وأشار إلى أن "هذه المساعدات غطت مشاريع إغاثية وتوفير المواد الغذائية والمياه وفي مجال الصحة والإصحاح، وأيضاً مشاريع تنموية في مجال البناء والتشييد والتعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية".

كما أشار إلى أن الحرب في اليمن بدأت لسببين يتمثلان في استعادة الحكومة الشرعية، ووقف التهديد الأمني على طول الحدود السعودية، حيث لم يتحقق أي من هذين الأمرين حتى الآن، وأن الشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن.

متابعاً: "وعليه فإن السبيل الوحيد للمضي قدماً، هو تغليب مصلحة اليمنيين والسير بهم إلى بر الأمان عن طريق إنهاء الاقتتال والبدء بحوار وطني حقيقي".

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومليشيات الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، ووجهت له اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب.