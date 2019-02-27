انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس الفنزويلي يلمح لاعتقال "غوايدو" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 صباحاً - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن القبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو، بعد عودة الأخير من زيارة إلى كولومبيا.

وأردف مادورو، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "ليس بإمكانه (غوايدو) أن يخرج من البلاد ويعود إليها بهذه السهولة، فهو ممنوع من السفر".

وأكمل: "لست المعني بالقبض على أي شخص في هذا البلد، بل المحاكم هي المسؤولة عن ذلك، ولا أحد فوق القانون".

وكانت المحكمة العليا الفنزويلية أصدرت قراراً، في يناير، بمنع غوايدو من السفر، إلا أن زعيم المعارضة غادر إلى كولومبيا، قبل أيام، للمشاركة في اجتماع لمجموعة ليما للدول الأمريكية، إلى جانب قادة في المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، باعتباره "رئيساً مؤقتاً" للبلاد.

وعلى خلفية الأزمة التي تشهدها فنزويلا، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وانضم البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، إلى مجموعة من الدول الغربية التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد فوز الرئيس مادورو بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أُجريت العام الماضي، والتي ندد بها منتقدون بوصفها مزورة.

وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وتخضع لعقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة.