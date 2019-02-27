شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: الخطوط الجوية القطرية تحاول تغيير صورتها المتحيزة ضد المرأة والان مع التفاصيل

كشف تقرير لصحيفة التلجراف البريطانية، كيف يحاول تنظيم الحمدين تحسين صورة الخطوط الجوية القطرية المتحيزة ضد المرأة، عبر إطلاق أكبر الكابر الرئيس التنفيذي لخطوط قطر الجوية مسابقة يدعى أنها لتعزيز التنوّع والدمج بين الجنسين، لتدارك تحيزه ضد المرأة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن رئيس الخطوط الجوية القطرية سعى إلى إبعاد نفسه عن التصريحات "المتحيزة جنسيًا" التي قالها في الصيف الماضي؛ عن طريق إدارة مسابقة لتعزيز "التنوّع والدمج بين الجنسين" في هذه الصناعة.

ونقلت التلجراف تصريحات أكبر الباكر، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، بجانب عمله كرئيس تنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قال فيها إن هناك مجال كبير لتحسين التنوع في قطاع شركات الطيران، حيث تعهدت الخطوط الجوية القطرية بمنح ثلاث جوائز قدرها عشرات الآلاف من الجنيهات للترويج لـ"القيادة في تنوع الجنسين وإشراكهم".

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات للباكر في يونيو الماضي، أثارت جدلا عندما قال إن موقعه كرئيس لأكبر هيئة تمثيلية في العالم لشركات الطيران لا يمكن أن يقوم بها سوى رجل، حيث جاء حديثه في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "بالطبع يجب أن يقوده رجل، لأنه منصب صعب للغاية".

لكن أكبر الباكر عاد بعد يوم من ذلك وتدارك خطأه الفادح الذي وصف فيه النساء بالجدات واعتبرهم سببا في تدهور الخدمة، حيث ذهب "لتقديم اعتذارته القلبية" وادعى أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحاته "بصورة مُثيرة"، وذكر أن التنوع بين الجنسين يبقى داخل قطاع شركات الطيران موضوعًا ساخنًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت رابطة طياري الخطوط الجوية البريطانية BALPA حملة لإنهاء "فضيحة إعانة الأمومة القانونية"، حيث أوضحت أن معظم سياسات الدفع لإعانة الأمومة الخاصة بشركات الطيران "هي عقبة تحول دون انضمام المرأة إلى المهنة"، ودعا إلى دفع الأجر الكامل لأول 26 أسبوعا من إجازة الأمومة.

وقال الأمين العام للرابطة بريان ستراتون: "إذا كانت شركات الطيران جادة في أخذ المزيد من النساء الطيارين، فيجب أن يوافقوا على هذا"، وكانت الأرقام الأخيرة الصادرة عن مركز الطيران (CAPA) كشفت أن 4.3% فقط من طياري الخطوط الجوية البريطانية من النساء.

وفي أغسطس الماضي، تعرضت "توي" لانتقادات بسبب تسليمها شارات "كابتن المستقبل" للأولاد وشارات "طاقم الطائرة المستقبلي" للنساء في بعض رحلاتها، حيث اعتذرت شركة الطيران عمّا أسمته "خلط بسيط".

واعترف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية بالسبب الحقيقي لرعاية المسابقة وهو تحسين صورته المشوهة تجاه المرأة، حيث كانت الفئات الثلاث التي أعلن عنها يوم الثلاثاء "جائزة النموذج المُلهم" و"جائزة الأداء المتميز" و"جائزة فريق التنوع والشمول"، حيث خصصت قطر مبلغ 25 ألف دولار "19 ألف جنيه إسترليني" كجائزة مالية لكل منها.

وقال الباكر: "يزدهر الطيران مع التنوع ويوفر فرص عمل رائعة للناس الموهوبين في كل ركن من أركان كوكبنا. لكن هناك مجال كبير للتحسين، على سبيل المثال، التوازن بين الجنسين غير متساوٍ إلى حد بعيد"، مضيفا "برعايتنا لهذه الجوائز، نلتزم بتحسين أنفسنا وبناء الوعي وإلهام التغيير".