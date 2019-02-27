الان تتابع مصرع خبير متفجرات حوثي بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون في هجوم شنته المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط محافظة البيضاء.
وتمكن الجيش اليمني من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع “سبتمبر نت”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع خبير متفجرات حوثي بمحافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.