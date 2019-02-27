شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح ملف الثروة السمكية ومشاكل الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لمناقشة مشاكل الثروة السمكية فى حضور رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ومن المتوقع حضور وزير الزراعة اجتماع اللجنة.

وتناقش اللجنة عددًا من الطلبات بشأن توقف أعمال التكريك والتطهير لبحيرة مريوط، سوء إدارة مزرعة مريوط السمكية وتعرضها للإهمال، وتوقف أعمال التطهير لبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير بحيرة إدكو وتنميتها، وتطهير وتعميق حوض ميناء الصيد بقرية المعدية مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضًا قيام بعض المسئولين بمحافظة الشرقية بالتعدى على قطعة أرض بمركز الحسنية لإقامة أحواض سمكية خاصة بتجارب كلية علوم الثروة السمكية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، بالإضافة لعدم صرف التعويضات لبعض صيادي مدينة البرلس العاملين بمحافظة البحر الأحمر عن فترة توقف الصيد، إلى جانب المغالاة فى القيمة الإيجارية لأراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع كان من المقرر عقده يوم الخامس من الشهر الجارى، ولكن بسبب غياب الوزير ورئيس هيئة الثروة السمكية تم تأجيل الاجتماع بسبب إصرار مقدمى طلبات الإحاطة على ضرورة حضور المسئولين للرد على هذه الطلبات.