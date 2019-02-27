ترامب: كوريا الشمالية ستزدهر كفيتنام اذا قامت بنزع الاسلحة النووية

رأى الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية سوف تزدهر كما فعلت فيتنام اذا قامت بنزع الاسلحة النووية. وقال: "فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه الأرض وكوريا الشمالية ستكون هي نفسها ، وبسرعة كبيرة ، إذا كانت ستنزع السلاح النووي".

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