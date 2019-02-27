اشار وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الى ان هناك تهديدات من واشنطن واستقدام معدات عسكرية إلى الحدود الفنزويلية. ولفت لافروف خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا والصين والهند، الى ان هناك محاولات للتدخل العسكري في فنزويلا عبر إدخال المساعدات الإنسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: هناك محاولات للتدخل العسكري في فنزويلا عبر إدخال المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.