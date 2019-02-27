اشار وزير العدل ألبير سرحان لـ"الأخبار" الى إنّه يتفهّم مبرّر إنشاء نادي القضاة، خاصّة "بعد الظروف القاسية التي مرّت وولدت نقمة عند القضاة، لكن يقال اليوم إنّ الذين أسسوا النادي استنسخوا بعض صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، وأنا أخاف أن يؤدّي الأمر إلى تشرذم بين القضاة".

كانت هذه تفاصيل خبر سرحان اكد تفهمه دواعي إنشاء نادي القضاة لكنّه يخشى أن يؤدّي إلى تشرذم القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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