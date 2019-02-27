بومبيو يتحدث مع وزيري خارجية الهند وباكستان بشأن التوترات بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تحدث مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بشأن التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف بومبيو أنه تحدث مع قريشي "للتأكيد على أهمية نزع فتيل التوترات الحالية من خلال تفادي العمل العسكري، وضرورة قيام باكستان باتخاذ إجراء ملموس ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط في أراضيها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وأضاف: "لقد أعربت للوزيرين عن أننا نشجع الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس ، وتجنب التصعيد مهما كانت تكلفة ذلك. كما شجعت الوزيرين على إعطاء الأولوية للتواصل المباشر وتجنب المزيد من النشاط العسكري".
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