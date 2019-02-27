"قضية فساد القمح وأحداث عنف العدوة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالجيزة

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات الجيزة حكمت في عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة، للمتهمين بقتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.

الحكم في محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية

تصدر محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة طبيب لاتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة بدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

الحكم على المتهم بذبح مواطن بالمرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم "عبدالظاهر.ا"، بتهمة قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم عبدالظاهر البدري، بقتل المجني عليه "عبدالرحمن شلبي"، عمدًا مع سبق الإصرار، مضيفة أنه قام بذبحه مستخدمًا سلاحًا أبيض "قطر"، قاصدًا من ذلك قتله محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف العدوة"

تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث العدوة".

كانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

محاكمة 13 متهمًا بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه في قضية "فساد القمح"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و11 موظفًا لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، وقيام المتهم الأول بالاستيلاء على 530 مليون جنيه بمفرده.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم، وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.

محاكمة المتهمين بواقعة دهس الطفلة "مليكة"

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سائق أتوبيس، ومشرفة بمدرسة خاصة في اتهامهما بالقتل الخطأ للطفلة مليكة، بعد دهسها أسفل عجلات أتوبيس المدرسة.

وأحال المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمتي القتل الخطأ والإهمال، ما تسبب في مقتل الطفلة وذلك بعد قرابة أسبوعين من التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل وملابسات الواقعة كاملة.

وبينت التحقيقات برئاسة المستشار علي الوشاحي رئيس نيابة أكتوبر أول، أن بلاغًا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من مواطن بمصرع طفلته أسفل أتوبيس مدرستها الخاصة بعد دهس السائق لها ومروره على جسدها، وأجرت مباحث أكتوبر بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها حول الحادث، وأسفرت التحريات أن الطفلة تدعى مليكة أحمد صبحي 3 سنوات مصابة بإصابات خطيرة بجسدها أثر إصابتها في حادث سيارة.