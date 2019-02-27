محمد بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

قالت مفوضية الانتخابات في نيجيريا اليوم الأربعاء إن الرئيس الحالي محمد بخاري فاز في انتخابات الرئاسة. وقال محمود يعقوب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة «نعلن فوز محمد بخاري». وتغلب بخاري على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.

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