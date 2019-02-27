شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تادرس قلدس: نجاح قمة شرم الشيخ فتح آفاقًا استثمارية جديدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تادرس قلدس عضو مجلس النواب، إن القمة العربية الأوروبية حققت نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أن حضور 50 رئيسًا وزعيمًا دوليًا يبعث برسالة قوية على قوة واستقرار الدولة، كما أنه يمهد الطريق أمام كل دول العالم التى ترغب فى الاستثمار على الأراضى المصرية، مؤكدًا أن القمة حققت مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة.

أضاف قلدس، فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن القمة العربية الأوروبية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فى مصر، هذا بالإضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية لكثير من دول المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى توليها مصر اهتمامًا كبيرًا فى وجود الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالإضافة إلى القضايا العربية الأخرى كما هو الحال فى اليمن وسوريا وليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان، فأوروبا تدافع عن هذا المفهوم من منطلق الرفاهية أما الدول العربية تدافع عن وجودها، وهو ما استطاع أن يوصله الرئيس عبد الفتاح السيسى لزعماء ورؤساء دول الغرب خلال قمة شرم الشيخ.