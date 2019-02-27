ممثلة كوبا بالأمم المتحدة تتهم أميركا بالإعداد لعمل عسكري ضد فنزويلا

أعلنت ممثلة كوبا الدائمة لدى الأمم المتحدة، آنا رودريغيز، ان السلطات الأميركية تمهد الأرضية لعملية عسكرية ضد فنزويلا تحت ذريعة إنسانية.

ولفتت رودريغيز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى ان "الولايات المتحدة تعد الأرضية لعمل عسكري تحت ذرائع إنسانية، فضلا عن مواصلتها لابتكار الذرائع لشن عدوان عسكري ضد فنزويلا".

وأوضحت رودريغيز، أن محاولات الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بالقوة يعد انتهاك خطير للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.