مقتل شخص إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب في اندونيسيا

أفادت وكالة "رويترز" بأن شخصا قتل تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي بمنجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وأوضحت ان الانهيار الأرضي وقع في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، مشيرة إلى أنه لحين هذه اللحظة، تم إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض في حين لا يزال كثر بعداد المفقودين.

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