إعلان فرض نظام مكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقاريا، فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" في أجزاء بمدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء تابعة لجماعات دينية متطرفة.

وأضافت: "خلال أنشطة البحث التشغيلي، حصل ضباط إنفاذ القانون على معلومات تتعلق بمواقع محتملة لأعضاء الجماعات الدينية المتطرفة والمتواطئين معهم في نالتشيك، اللذين وفقا البيان كانوا يخططون لارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية".

وكان مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن منتصف كانون الأول الماضي 2018، أن الأمن الروسي كشف خلال 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهورية داغستان وأنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل" في شمال القوقاز.