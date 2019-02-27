مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء "طوارئ ترامب"لتمويل بناء جدار المكسيك

صوّت مجلس النواب الأميركى بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغى حالة "الطوارئ الوطنية" التى أعلنها الرئيس الأميركى دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين فى تأييد مشروع القانون الذى تم إقراره فى النهاية بأغلبية 245 نائبًا مقابل 182.

و بهذا ينتقل مشروع القانون الرامى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية فى أيدى الجمهوريين، ولكن حيث لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.