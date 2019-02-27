"متصدعناش".. أم تحرر محضرًا ضد ممرضة وطبيبة بطنطا رفضتا استقبال طفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

حررت أسرة الطفل "بدر فتحي"، الذي لم يكمل شهره الثاني، من قاطني مدينة طنطا، محضرًا حمل رقم "2088 ح أول طنطا" ضد مستشفى "المنارة"، التابعة للتأمين الصحي في الغربية، بعد رفض الممرضة والطبيبة المسئولة عن نوبة أمس الثلاثاء، استقبال الطفل رغم سوء حالته الصحية.

وتروي "إسراء درويش"، 30 سنة، من طنطا، أنها فوجئت مساء أمس، أن طفلها يعاني من ضيق في التنفس وظهرت على ملامحه الأعراض: جحوظ في العينين، وتغير لون الوجه، وعدم القدرة على التنفس، وكانت حالته شديدة السوء، حيث توجه على الفور إلى مستشفى "المنارة" في شارع البحر التابعة للتأمين الصحي، إلا أنها فوجئت برد فعل الممرضة وهي تقول: "روحي الجامعة أحنا عاوزين ننام".

وتابعت أنها أستمرت مايزيد عن نصف ساعة تتوسل إليها لإحضار طبيبة تسعف طفلها، وتشتكي لها ضيق الحال، وعدم قدرتها على التوجه للعيادات الخاصة وبعد فترة جاءت الطبيبة، واستمرت في غرفة الفحص ولم تأذن بدخولها، وكانت حالة الطفل تسوء وبعد عدة محاولات مع الممرضة، قالت: "متصدعناش خايفة على ابنك روحي الجامعة".

واستكملت أنها هرولت على الفور لمستشفى الجامعة بعد رفض الطبيبة والممرضة إسعاف الطفل وبعد تحسن حالة الطفل توجهت لعمل محضر وذهبت به لمدير المستشفى الذي وعدها بفتح تحقيق في الواقعة والتواصل معاها.

وطالبت الأم من الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة في الغربية بمباشرة التحقيقات ومحاسبة المقصرين في أداء وظيفتهم تفاديًا لوقوع أي خسائر بالأرواح.